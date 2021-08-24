Икрам Нур, автор haqqin.az 01:56

Тегеран обнаружил крупнейшее месторождение природного газа в иранском секторе Каспийского моря и назвал его «Чалус». По первоначальной оценке, запасов газа на этом месторождении хватит, чтобы обеспечить 20% потребностей Европы в этом энергоносителе. Буквально накануне своего избрания Ибрагим Раиси получил неожиданный подарок – новое месторождение газа на Каспии. С одной стороны – можно радоваться, ведь по предварительным оценкам структура Чалуса содержит запасы газа, эквивалентные четверти газового мега-месторождения Южный Парс. Но с другой стороны – у Ирана появилась новая головная боль: что с этим «счастьем» теперь делать.

Будучи вторым по величине запасов газа, Иран, что парадоксально, никогда не входил в число его крупнейших экспортеров. Около десяти миллиардов кубометров в Турцию, немного туда, немного сюда – и на этом все, остальное уходит на внутреннее потребление, которое с каждым годом нарастает. То есть существует явный дисбаланс между экспортными возможностями и реальными объемами продаж иранского газа за границу. Санкции – санкциями, но здесь есть и другой вопрос – сложность транспортировки. Масштабный проект газопровода «Иран-Пакистан-Индия» заморожен, и о нем сейчас даже в самом Иране мало кто вспоминает. А если и делают это – то исключительно в ритуальных политических заклинаниях. Китай может быть заинтересован в наращивании поставок – но только сжиженного газа, для чего Ирану требуется либо пустить Пекин в свою нефтегазовую отрасль, чего в Тегеране делать пока опасаются, либо самим строить заводы по производству СПГ, что для иранской экономики задача пока неподъемная.