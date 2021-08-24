Социальные сети бурлят от негодующих реплик и враждебных комментариев десятков тысяч возмущенных пользователей. Причина очевидна: их не просто шокировала очередная волна беженцев, грозящая накрыть и без того «перегретую» нелегалами Турцию. Турки панически боятся ужесточения социальных проблем, которое может вызвать «афганская волна». И это вовсе не обывательский страх, вызванный политически ангажированной прессой.

«Афганцы, беженцы, проблемы» - сегодня это самые популярные в Турции слова, которые звучат, буквально, на каждом углу. Интернет наводнен шокирующими видеосюжетами, на которых афганские беженцы прорываются через заграждения и ищут малейшую лазейку, чтобы с территории Ирана пробраться в Турцию. Специальный фоторепортаж влиятельной The Washington Post, который обнажил всю безысходность положения беженцев из Афганистана, готовых на все, чтобы спастись от десницы блюстителей исламской нравственности из «Талибана», еще больше усилил протестные настроения в турецком обществе.

«Турция – это не лагерь беженцев ! - заявил на днях пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. - У нас нет возможност ей принять даже одного беженца из Афганистана !. . »

На данный момент Турция - мировой лидер по числу принятых беженцев – их в стране по официальным данным уже около 3,9 миллиона, причем 90 процентов составляют сирийские нелегалы. Да, в отличие от стран Евросоюза, в Турции нет сильной государственной поддержки мигрантов, нет пособий, на которые можно относительно безбедно существовать, нет программ психологической адаптации, системы правового просвещения и прочего. В тоже время мигранты в Турции – и об этом редко пишут в западных СМИ – не платят за то, за что рядовые турки выкладывают немалые деньги – за школьное образование, медицину, другие социальные льготы.

Таким образом, зреющий в стране мощный социальный протест, вызванный нависшим над Турцией «проклятьем беженцев», имеет реальные корни. Рядовые турки считают, что уже отдали мигрантам, которых приютила их страна, парты своих детей в школах, бесплатные койки в больницах, рабочие места в период массовой безработицы и даже спокойствие на улицах своих городов. Набережную в недавнем прошлом абсолютно безопасного Измира сегодня «украшают» таблички с призывом к горожанам и туристам не оставлять вещи без присмотра. В округе орудуют банды малолетних сирийцев, занимающихся мелкими кражами. В многочисленных кафе вдоль набережной Алсанжак слышна в основном арабская речь, здесь регулярно происходят стычки между турками и сирийцами, вокруг царит атмосфера ненависти и страха…

Правительство Турции трудно обвинить в бездействии: в данный момент на границе с Ираном возводится стена, усиливаются пограничные подразделения, учащаются полицейские рейды по выявлению нелегальных мигрантов…

Тем не менее и правительство, и парламентская оппозиция, и эксперты сходятся во мнении, что у Турции пока нет всеобъемлющего решения проблемы беженцев. Стоит ли после этого удивляться, что рядовые турки все чаще угрожают массово выйти на улицы и своими силами выдворить из страны нелегальных беженцев.

Обосновывая свой протест против «афганской волны» (сегодня в Турции живут 180.000 зарегистрированных беженцев из Афганистана и еще 120.000 находятся на её территории нелегально), турки говорят о культурной пропасти между двумя странами, о вековой отсталости афганцев, о их традиции жить без закона и с личным оружием, которое может быть применено против гражданского населения Турции…

Однако самую большую озабоченность рядовых граждан вызывают многочисленные видео и фотографии в Сети, на которых большинство афганских беженцев – это молодые мужчины.

«А где же их женщины, старики, дети? – спрашивают турки. – Почему к нам бегут в основном мужчины? И кто вообще сказал, что эти люди - беженцы, спасающиеся от режима талибов? А может, это и есть посланцы талибов, которых сознательно засылают в Турцию, чтобы превратить нашу страну в Афганистан?..»