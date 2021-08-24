Вице-спикер Аршакян: "Потребности армянской армии многократно превосходят возможности госбюджета Армении"

Потребности армии многократно превосходят ежегодные возможности госбюджета Армении. Такое заявление сделал, выступая в парламенте, вице-спикер Акоп Аршакян, комментируя слова экс-министра Сейрана Оганяна о внесенных действующими властями в план закупок вооружений изменениях.

«Документ, о котором идет речь, в разы превосходит возможности по финансированию, которые в тот момент были у государства. Понятно, что чему-то мог быть дан приоритет, каким-то направлениям — нет. Все эти закупки просто было невозможно осуществить, так как потребности армии многократно превосходят то, что может ежегодно обеспечить госбюджет Армении. И сейчас тоже так», — цитируют Аршакяна армянские СМИ.

Депутат заявил, что в армянской армии решения по закупкам вооружений, подобных приобретению истребителей Су-30, принимаются институциональным образом.