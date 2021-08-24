Эйнулла Фатуллаев 05:33

Устремив острый, пронзительный, но усталый взгляд в карабахское бездорожье, Ильхам Алиев, одетый в полевую форму, крепко держит в руках руль бронированного автомобиля, мчащегося по карабахскому бездорожью. Изредка оборачивается вправо. И тихим, размеренным голосом, порой вздыхая, временами шутя, но всегда с непреодолимой силой, любовью и надеждой описывает преданную огню и мечу настрадавшуюся карабахскую землю. Его голос источает боль. Президент вне официоза в объективе своей супруги Мехрибан Алиевой. Он впервые, в первый и, наверное, в последний раз предстает перед всеми таким, какой он есть. Беседа с народом после великой победы через объектив Мехрибан Алиевой. Она нам показала другого президента. Это уже живой человек, с противоречивыми чувствами, ясными мыслями, с всплесками радости и горечи, своей исповедью…

Мехрибан Алиева - вдохновение самой власти. И усиление государственной значимости института первой леди началось с того момента, когда алиевская власть прорывалась сквозь тернии судьбоносной политической борьбы в начале бархатных нулевых. В глазах общества Мехрибан Алиева превращалась в главную опору президента. А на кого же еще можно было опереться, когда вокруг совершались одни предательства и измены? Разнузданный большевизм и дикое восприятие первичного капитала извратили мораль и социокультуру. Дух лжи, цинизма и вероломства заполнял кабинеты высшей политической касты. И этот дух лжи возводил непреоборимый занавес между исконно народной алиевской властью и самим обществом. Неоценимая заслуга Мехрибан Алиевой заключается именно в том, что она помогла президенту снести этот Железный занавес. Мехрибан Алиева сыграла и продолжает играть при президенте И.Алиеве именно ту взаимодополняющую роль, которую Мишель Обама сыграла при Бараке Обаме, Эмине Эрдоган – при Раджабе Эрдогане, Сара Нетаньяху – при Биби… Она смогла не только восполнить душу власти, но и привнести в нее милосердие, естественность, гуманизм и ценности. Да, Мехрибан Алиева не только восполнила, она стала самой лучезарной душой этой власти…

И ее печальный взгляд, полный отчаяния, душевных терзаний и мольбы после встречи с юными увечными воинами в первые неопределенные дни кровавой войны выражал всю боль, скопившееся горе. Я никогда не забуду этот взгляд… Президент держался, он – воин и предводитель, который не может позволить себе проявлений душевной слабости (в хорошем смысле этого слова). Она могла. И за себя и за президента. Последний, прощальный взгляд, брошенный на этих первых жертв войны, выражал всю тревогу, потрясение и даже растерянность. В эти дни она приняла на себя роль матери и покровительницы этих юнцов, которые с улыбкой на лице шли навстречу к смерти. Она оплакивала героев нации, которая вставала с колен… Неподдельность и прямодушие Мехрибан Алиевой унижали артистизм и фанфаронство переодетой в полевую форму другой первой леди с винтовкой за плечом, командовавшей генералами в захолустном штабе. Мехрибан Алиева сменила свой изящный наряд на форму полевого командира гораздо позже, после невероятной победы в Карабахе, когда в холодную зиму босой ступила на охладевшие от безвременья гигантские плиты окровавленной Агдамской мечети, освещая древнюю исламскую святыню мекканским Кораном… Окрыленная раздирающим душу мугамом шушинских певчих соловьев возвращала в Шушу десятилетиями ранее изгнанную извергом национально-духовную самобытность, которую сама и прославила в Париже, Лондоне, Берлине. И добираясь до высокогорного Лачина, сама же напевала ставшую тоскливой и безутешной в годы одних потерь унылую народную песню о Лачине… Мехрибан Алиева – человек удивительной силы, она бровью не дернула в ответ на измывательские и надменные призывы «либеральной» леди, некогда приглашавшей ее послушать мугам в древней Шуше. Мехрибан Алиева ответила кибальчишу с наганом за пазухой самим лирическим шуром-мугамом в освобожденной древней столице… Не одна Шуша, но и крепости старого Баку, как и древняя Шемаха и албанская Кабала не оставляли ее равнодушной и безучастной. Одна тревожная весть о нависшей опасности над бакинской крепостью привела ее в смятение. Помните, всплеск общественного негодования, вызванного новостроениями у Старой Крепости?! Она, хранительница азербайджанской культуры, бросилась к вратам Старого города, чтобы остановить и не допустить…