Взгляд Мехрибан Алиевой, который мы не забудем Сегодня Ее день!
Устремив острый, пронзительный, но усталый взгляд в карабахское бездорожье, Ильхам Алиев, одетый в полевую форму, крепко держит в руках руль бронированного автомобиля, мчащегося по карабахскому бездорожью. Изредка оборачивается вправо. И тихим, размеренным голосом, порой вздыхая, временами шутя, но всегда с непреодолимой силой, любовью и надеждой описывает преданную огню и мечу настрадавшуюся карабахскую землю. Его голос источает боль. Президент вне официоза в объективе своей супруги Мехрибан Алиевой. Он впервые, в первый и, наверное, в последний раз предстает перед всеми таким, какой он есть. Беседа с народом после великой победы через объектив Мехрибан Алиевой. Она нам показала другого президента. Это уже живой человек, с противоречивыми чувствами, ясными мыслями, с всплесками радости и горечи, своей исповедью…
Мехрибан Алиева - вдохновение самой власти. И усиление государственной значимости института первой леди началось с того момента, когда алиевская власть прорывалась сквозь тернии судьбоносной политической борьбы в начале бархатных нулевых. В глазах общества Мехрибан Алиева превращалась в главную опору президента. А на кого же еще можно было опереться, когда вокруг совершались одни предательства и измены? Разнузданный большевизм и дикое восприятие первичного капитала извратили мораль и социокультуру. Дух лжи, цинизма и вероломства заполнял кабинеты высшей политической касты. И этот дух лжи возводил непреоборимый занавес между исконно народной алиевской властью и самим обществом. Неоценимая заслуга Мехрибан Алиевой заключается именно в том, что она помогла президенту снести этот Железный занавес.
Мехрибан Алиева сыграла и продолжает играть при президенте И.Алиеве именно ту взаимодополняющую роль, которую Мишель Обама сыграла при Бараке Обаме, Эмине Эрдоган – при Раджабе Эрдогане, Сара Нетаньяху – при Биби… Она смогла не только восполнить душу власти, но и привнести в нее милосердие, естественность, гуманизм и ценности. Да, Мехрибан Алиева не только восполнила, она стала самой лучезарной душой этой власти…
И ее печальный взгляд, полный отчаяния, душевных терзаний и мольбы после встречи с юными увечными воинами в первые неопределенные дни кровавой войны выражал всю боль, скопившееся горе. Я никогда не забуду этот взгляд… Президент держался, он – воин и предводитель, который не может позволить себе проявлений душевной слабости (в хорошем смысле этого слова). Она могла. И за себя и за президента. Последний, прощальный взгляд, брошенный на этих первых жертв войны, выражал всю тревогу, потрясение и даже растерянность. В эти дни она приняла на себя роль матери и покровительницы этих юнцов, которые с улыбкой на лице шли навстречу к смерти. Она оплакивала героев нации, которая вставала с колен…
Неподдельность и прямодушие Мехрибан Алиевой унижали артистизм и фанфаронство переодетой в полевую форму другой первой леди с винтовкой за плечом, командовавшей генералами в захолустном штабе.
Мехрибан Алиева сменила свой изящный наряд на форму полевого командира гораздо позже, после невероятной победы в Карабахе, когда в холодную зиму босой ступила на охладевшие от безвременья гигантские плиты окровавленной Агдамской мечети, освещая древнюю исламскую святыню мекканским Кораном… Окрыленная раздирающим душу мугамом шушинских певчих соловьев возвращала в Шушу десятилетиями ранее изгнанную извергом национально-духовную самобытность, которую сама и прославила в Париже, Лондоне, Берлине. И добираясь до высокогорного Лачина, сама же напевала ставшую тоскливой и безутешной в годы одних потерь унылую народную песню о Лачине…
Мехрибан Алиева – человек удивительной силы, она бровью не дернула в ответ на измывательские и надменные призывы «либеральной» леди, некогда приглашавшей ее послушать мугам в древней Шуше. Мехрибан Алиева ответила кибальчишу с наганом за пазухой самим лирическим шуром-мугамом в освобожденной древней столице…
Не одна Шуша, но и крепости старого Баку, как и древняя Шемаха и албанская Кабала не оставляли ее равнодушной и безучастной. Одна тревожная весть о нависшей опасности над бакинской крепостью привела ее в смятение. Помните, всплеск общественного негодования, вызванного новостроениями у Старой Крепости?! Она, хранительница азербайджанской культуры, бросилась к вратам Старого города, чтобы остановить и не допустить…
Непостижимо, но Мехрибан Алиева каким-то чудодейством завоевала не только искреннюю любовь, но и аутентичное почтение нации. Она снискала непоколебимое доверие людей. То, что можно потерять после одной малейшей оплошности или ошибки, она сохранила на протяжении двух десятилетий. Мехрибан Алиева стала непостижимой для многих государственной и социальной субстанцией, причем задолго до того, как стала вице-президентом. В подсознании каждого в этой стране ее имя стало символизировать надежду на исправление ошибки. Для пораженных в правах она и стала источником праведности и беспристрастности….
Она возрождала изумительную красоту Страсбургского собора, сияние и блеск первосортного роялизма в Версале, память просвещенного христианства в римских катакомбах… Она встала рядом с неимущими пакистанскими детьми, для которых строила школы, она спешила на помощь египтянам, нашедшим ночлег на кладбище… она везде и всюду, где царит болезнь, несчастье и плач матерей. Чтобы протянуть руку и наполнить сердца.
Словно Мехрибан Алиева и была рождена для благодеяний. Сегодня – ее день. Который она начнет с новых благих деяний!..