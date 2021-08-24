Многогранная общественно-политическая деятельность Мехрибан Алиевой вносит исключительный вклад в динамичное развитие Азербайджана

Кямаледдин Гафаров, депутат Милли Меджлиса 05:55

Во все времена в истории Азербайджана были выдающиеся женщины, сыгравшие исключительную роль в судьбе народа и государства, своими правильными решениями и мудрыми шагами ведущие наш народ к счастливому будущему. Азербайджанским женщинам с их талантом, интеллектом, умом и волей исторически принадлежат исключительные заслуги в сохранении и увековечивании наших национально-духовных ценностей. Азербайджанские женщины во все времена, отличаясь отвагой, стойкостью, высокой духовностью и способностями, работали плечом к плечу с мужчинами, при необходимости стояли у них за спинами, совместно сражались, проявляли исключительный героизм в труде и творчестве, дипломатическом и военном поприщах. Сегодня многогранная деятельность первой леди Азербайджана, первого вице-президента страны, президента Фонда Гейдара Алиева и Фонда культуры Азербайджана, первого заместителя председателя партии "Ени Азербайджан", посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой с этой точки зрения может расцениваться как яркий пример.

Первый заместитель председателя крупнейшей политической партии Южного Кавказа Деятельность Мехрибан ханум Алиевой в качестве первого заместителя председателя Партии "Ени Азербайджан" имеет крайне важное значение с точки зрения дальнейшего роста авторитета и мощи ПЕА, общественной поддержки партии. Неоспоримым фактом является то, что многогранная деятельность первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой, опирающаяся на национальные интересы, общечеловеческие ценности, высоко ценится как в нашей стране, так и на международном уровне, воспринимается с большой симпатией. За прошедший период Мехрибан ханум Алиева достойно служила народу и государству, выступала с важными инициативами, способствующими повышению удовлетворенности граждан, дальнейшему улучшению благосостояния населения, в частности, уделила большое внимание решению социальных вопросов. Кроме того, Мехрибан ханум Алиева, деятельность которой основана на принципах гуманизма и патриотизма, внесла исключительный вклад в формирование позитивного международного имиджа нашей страны, доведение до сведения мировой общественности реалий Азербайджана. Еще будучи депутатом, Мехрибан ханум Алиева всегда отдавала приоритет национальным интересам, уделяла особое внимание решению социальных вопросов, выступала с важными инициативами. Именно поэтому избиратели всегда относились с симпатией и высоко ценили деятельность Мехрибан ханум Алиевой как депутата. По инициативе Мехрибан ханум Алиевой были успешно реализованы масштабные и общественно значимые проекты. Кроме того, Мехрибан ханум Алиева выступила с инициативой принятия в Милли Меджлисе актов амнистии, благодаря чему тысячи заключенных получили свободу и были вновь интегрированы в общество. Избрание Мехрибан ханум Алиевой первым заместителем председателя партии на VII съезде партии "Ени Азербайджан" не только является знаковым для партии и общества, но также имеет особое значение с точки зрения дальнейшего укрепления ПЕА и нашего государства. Мехрибан ханум Алиева, как первый заместитель председателя партии "Ени Азербайджан", объединяющей в своих рядах около 700 тысяч членов, и сегодня является активным участником важных политических процессов. Ее представленность в высшем руководстве партии еще больше увеличило силу этой структуры, создало прочные стимулы для развития традиций активности женщин в общественно-политической жизни общества. Президент Фонда Гейдара Алиева Вклад Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан ханум Алиевой в развитие нашей страны, эхо ее многогранной деятельности известны во всех регионах нашей страны, а также во многих европейских странах. Начавший свою деятельность 10 мая 2004 года Фонд Гейдара Алиева поставил целью изучение, пропаганду богатого наследия общенационального лидера Гейдара Алиева, формирование у будущих поколений наглядного представления о его широкомасштабной деятельности, направленной на социально-экономический и культурный прогресс Азербайджана, поддержку реализации международных проектов, автором которых являлась эта гениальная личность, а также оказание помощи в работе по еще большему продвижению культуры и истории Азербайджана в мире. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что возглавляемый Мехрибан ханум Алиевой Фонд Гейдара Алиева с большим упорством и преданностью реализует идеи общенационального лидера. Фонд считает приоритетами своей деятельность помощь повышению творческого и научного потенциала страны, развитию инфраструктуры детских учреждений, поддержку важных исследований в области экологии, пропаганду здорового образа жизни, организацию конференций и семинаров по актуальным темам на территории Азербайджанской Республики и за рубежом, а также выставок детей, творческой молодежи, деятелей искусства, содействие укреплению религиозной толерантности, формированию гражданского общества, сохранению национально-духовных ценностей в процессе интеграции в глобализирующийся мир. Одним словом, деятельность Фонда Гейдара Алиева охватывает все сферы общественной жизни страны.

Следует также особо подчеркнуть, что возглавляемый Мехрибан ханум Алиевой Фонд Гейдара Алиева в то же время провел целенаправленную и последовательную работу по доведению до мировой общественности азербайджанских реалий, разоблачению факта агрессии, с которым столкнулись наши земли в течение почти 30-летней оккупации. Не случайно интернет-портал, в тот период созданный Фондом в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, буклеты под названием “Карабахские реалии”, подготовленные на разных языках, сыграли исключительную роль в доведении до мировой общественности объективной информации о корнях и причинах проблемы. При содействии Фонда с 2007 года ежегодно в различных странах проводились конференции, мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии, велась специальная пропаганда в этом направлении. На акциях были представлены фильм "Ходжалинский геноцид", фотографии, демонстрирующие зверства, совершенные армянами в Ходжалы, материалы о Ходжалинской трагедии, опубликованные в различные годы в авторитетных зарубежных изданиях, буклеты "Карабахские реалии" и книга "Война против Азербайджана: нацеливание на культурное наследие". Особое место в деятельности Мехрибан ханум Алиевой занимает работа, направленная на совершенствование системы образования и здравоохранения страны. По непосредственной инициативе первой леди в нашей стране ежегодно реализуются грандиозные проекты в области образования и воспитания детей и подростков, развития и совершенствования здравоохранения. Мехрибан ханум Алиева постоянно заботится о детях, в частности, выступает в качестве истинного опекуна детей, лишенных родительской заботы, и больных детей. Глава государства господин Ильхам Алиев, дающий надежную гарантию ускорения динамичного экономического развития, проведения прогрессивных реформ во всех сферах жизни общества в Азербайджане, постоянно держит в центре внимания проблемы науки и образования, обеспечивая преемственность приоритетов, определенных в этой области общенациональным лидером. В успешной реализации концепции президента Азербайджана по устойчивому развитию науки и образования особо следует отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева. Работа Фонда, возглавляемого Мехрибан ханум Алиевой, в области реализации линии национального просвещения, не ограничивается конкретными рамками и охватывает широкий спектр – от строительства школ до осуществления конкретных образовательных программ с ЮНЕСКО. Эти проекты, успешно реализованные за короткий срок, вызвали широкий резонанс в обществе, были встречены с большой симпатией и доверием. Мероприятия, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева с учетом нужд Азербайджана в направлении строительства новых школ, капитального ремонта и восстановления существующих средних общеобразовательных учреждений, имеют большое значение с точки зрения развития системы образования нашей страны. Стратегической целью, поставленной Фондом Гейдара Алиева в связи с образованием, является организация этой сферы в Азербайджане на уровне требований глобализирующегося мира, формирование материально-технической и интеллектуальной основы для реализации модели национального образования.

Среди крайне значимых проектов и программ, связанных с образованием, проведенных по инициативе возглавляемого Мехрибан ханум Алиевой Фонда Гейдара Алиева, следует особо отметить программу "Новая школа для обновляющегося Азербайджана". Именно в результате старта этой программы в нашей стране капитально отремонтировано или реконструировано более трех тысяч школ. По инициативе Мехрибан ханум, которая с большой чуткостью относится к развитию образования в Азербайджане, Фонд наряду с программой "Новая школа для обновляющегося Азербайджана" на всей территории страны реализовал такие программы, как "Программа развития школ-интернатов", "Поддержка образования", и тем самым была проведена работа, имеющая исключительное значение для реализации государственной образовательной политики. В результате реализации этих проектов даже в самых отдаленных регионах нашей республики были построены и сданы в эксплуатацию отвечающие современным требованиям и оснащенные всем необходимым школы, обеспечена доступность образования на всей территории страны. Только в 2020-2021 учебном году по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в нашей стране, включая город Баку, Гянджу, Мингячевир и различные районы, были построены и капитально отремонтированы 62 учебных заведения. Строительство школ современного типа, создание нормальных условий в учебном процессе, улучшение качества образования в последние годы усилили интеграцию азербайджанского образования в международное образовательное пространство и стали основным гарантом успехов азербайджанских школьников на международных предметных олимпиадах. Фонд Гейдара Алиева также является инициатором крупных проектов в области здравоохранения. Одним из них является проект "Наивысшая забота о детях с сахарным диабетом". После презентации проекта в Фонде 4 декабря 2004 года внимание общественности, местных и зарубежных организаций было привлечено к проблеме детей с диабетом в нашей стране, были устранены трудности в обеспечении лекарствами 310 детей в возрасте до 14 лет. Эта работа продолжается и сейчас, дети и взрослые, страдающие сахарным диабетом, не испытывают нужды в инсулине, глюкометрах и лекарствах. Один из важных проектов Фонда в области здравоохранения связан с лечением талассемии. Основными направлениями работ по данному проекту являются развитие донорской службы для обеспечения безопасной и качественной кровью людей, страдающих этим заболеванием, просвещение населения, прогнозирование заболевания методом пренатальной диагностики. В рамках проекта изучен опыт Италии, Турции, Греции и Израиля в борьбе с талассемией. Были организованы визиты в нашу страну известных специалистов в области талассемии из ряда стран, проведены обсуждения, обмен опытом. Все это сыграло важную роль в подготовке местных специалистов. Помимо этого, создание Центра талассемии, оснащенного современным оборудованием, стало весомым вкладом этого проекта в здравоохранение Азербайджана. Фонд Гейдара Алиева также помогает в применении новых технологий в различных областях здравоохранения, уделяет особое внимание международному сотрудничеству для использования самых современных методов и достижений медицины. Под руководством Мехрибан ханум Алиевой Фонд Гейдара Алиева добился больших успехов в борьбе с онкологическими заболеваниями. Национальный онкологический центр совместно с Общественным объединением "Развитие регионов" Фонда Гейдара Алиева уже несколько лет успешно реализует скрининговые программы с целью мониторинга онкологических заболеваний в регионах Азербайджана. Самое главное, по личной инициативе и под эгидой Мехрибан ханум в 2012 году в Азербайджане была построена и введена в эксплуатацию Детская онкологическая клиника. В настоящее время в этой не имеющей аналогов в регионе Южного Кавказа клинике проходят обследования и курс лечения дети не только из Азербайджана, но и из ряда зарубежных стран.