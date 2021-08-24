Азербайджанская гимнастика поздравляет Мехрибан Алиеву ВИДЕО
Азербайджанские гимнастки и гимнасты поздравляют президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.
«Сегодня для нас важный день – Ваш день рождения! Поздравляем Вас от всего сердца! Желаем долгих лет жизни и здоровья. Спасибо Вам за созданные для нас великолепные условия. Мы гордимся тем, что рядом с нами такой прекрасный человек, как Вы. Дорогая Мехрибан ханум, благодарим Вас за поддержку. С днем рождения!», - говорится в подготовленном видеопоздравлении.