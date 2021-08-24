Совершенно новая модель Volkswagen впервые в Азербайджане

Новая модель Taos была представлена в новом автосалоне Центра Volkswagen в Азербайджане, который был открыт во второй половине этого года и расположен на улице Наджафгулу Рафиева, 29. Центр построен в полном соответствии с международной концепцией Volkswagen.

Модель Taos немного меньше обновленного Tiguan-а, но является самым габаритным автомобилем в своем сегменте. Автомобиль оснащен двигателем 1.4 TSI, мощностью 150 лошадиных сил. В Азербайджане Taos предлагается в 3 комплектациях.

В минимальной комплектации предлагается автомобиль с полным приводом 4motion(4х4). Автомобиль также доступен и с передним приводом. Цена модели стартует от 49 900 AZN.

Все технологии, присущие многим другим моделям Volkswagen, а главное все показатели безопасности и комфорта, также были сохранены в новой модели Taos. На дверях и приборной панели нового Taos-a установлена атмосферная LED подсветка. Вы можете выбрать один из 10 цветов, которые соответствуют вашему настроению. Еще одно преимущество дизайна заключается в том, что этот автомобиль наравне с привычными, доступен в эксклюзивных цветах, таких как оранжевый «Energetic», синий «Reef» и бежевый «Cappuchino».