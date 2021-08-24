Армяне открыли огонь: теперь по Истису

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Загалы Басаркечарского района 26 августа, с 02:25 до 03:40, обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района, сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, отмечается в сообщении военного ведомства.

Оперативная ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.