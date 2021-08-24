«Талибан» обвиняет Запад: увозят грамотных

Западные страны на эвакуационных рейсах вывозят из Афганистана квалифицированных специалистов. Об этом заявил представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид в интервью The New York Times.

По словам Муджахида, страны Запада «не должны вмешиваться в дела Афганистана и забирать человеческие ресурсы». В частности, талибам не нравится, что из страны эвакуируют квалифицированных специалистов: врачей, преподавателей и «других нужных людей».

Представитель талибов заявил, что в США эти специалисты могут стать посудомойщиками или поварами, и назвал такое поведение американских властей «бесчеловечным».