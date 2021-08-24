Гендиректор больницы в Гаджигабуле присвоил деньги и попал под суд
В отношении генерального директора публичного юридического лица «Гаджигабульская районная центральная больница» возбуждено уголовное дело.
Trend сообщает, что генеральный директор больницы Гараев Бейдулла Арастун оглу обвиняется в присвоении и растрате. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере) Уголовного кодекса. Следствие по делу завершено, дело передано на рассмотрение Ленкоранского суда по тяжким преступлениям.
Подготовительное заседание суда по делу назначено на 6 сентября.