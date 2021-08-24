Талибы и защитники Панджшера договариваются

Движение "Талибан" и защитники Панджшера договорились не начинать боевых действий до следующих переговоров, сообщил журналистам бывший первый заместитель председателя парламента Афганистана Мухаммад Алам Езидьяр.

По его словам, переговоры прошли в среду в городе Чарикар - центре провинции Парван, передает Интерфакс.

"Делегацию Фронта национального сопротивления, которая состояла из 12 человек, представляющих разные провинции и этнические группы страны, возглавлял Хаджи Алмас Захед. Через три часа обсуждения была достигнута договоренность не начинать боевых действий друг против друга до следующего раунда переговоров", - сказал Езидьяр, входивший в состав переговорщиков оппозиционной талибам делегации.

Дата следующей встречи будет согласована руководством противоборствующих сторон позже, добавил он.

Официальный представитель талибов Варак Альханафи сообщил в среду вечером, что делегацию движения, состоящую из семи человек, возглавлял Амирхан Моттаки. В прежнем правительстве талибов с 1996 по 2001 годы Моттаки занимал должность министра информации и культуры.