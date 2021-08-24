Кому достанутся несметные сокровища «кладбища империй»?

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Недра Афганистана бесконечно богаты природными ресурсами - от золота и драгоценных камней до меди и дефицитного лития. Кому после смены власти в стране достанется богатство, превышающее 1 триллион долларов по самым скромным оценкам? Таким вопросом задался журналист Русской службы BBC. Автор пишет, что смена режима в истерзанной вековыми войнами стране в очередной раз поставила вопрос о том, сможет ли она наконец воспользоваться природными богатствами, человеческим капиталом и выгодным географическим расположением в центре Великого Шелкового пути, на перекрестке сухопутных торговых маршрутов в самой населенной части планеты. Представляем статью BBC с некоторыми сокращениями. Советские и американские геологи утверждают, что горы и ущелья Афганистана, щедро усеянные маковыми плантациями и противопехотными минами, скрывают десятки миллионов тонн меди и бокситов, миллиарды тонн железной руды, а также золото, мрамор и прочие ценные ископаемые в избытке. Однако до сих пор Афганистану не удавалось выкопать и продать все это, а вырученные деньги потратить на повышение уровня жизни, медицину, образование и науку.

Индийские, британские, канадские и китайские инвесторы подписывали соглашения, но никто так и не начал добычу полезных ископаемых в стране. "Развитие частного бизнеса сдерживают проблемы с безопасностью и защитой частной собственности, политическая нестабильность, слабые государственные институты, неадекватная инфраструктура и повсеместная коррупция, - описывает афганский инвестклимат Всемирный банк. - Значительная доля производства, экспорта и занятости приходится на теневую экономику: наркотики, контрабанду и незаконную добычу полезных ископаемых". С уходом американцев и возвращением талибов к власти в Афганистане проблемы эти вряд ли рассосутся. Без зарубежного капитала новой афганской власти не обойтись. Подробные карты месторождений полезных ископаемых составили еще советские геологи в 1960-х. Полвека они пылились в архивах, пока афганцы воевали между собой, с армией СССР, снова между собой, а потом с армией США и союзников. До строительства шахт и комбинатов дело не доходило. Медная и железная руда покоилась в земле. Добывали только лазурит, изумруды и рубины кустарным методом, намывали золото в ручьях. Всем этим занимались преимущественно талибы на неподконтрольной властям страны территории и вывозили контрабандой в Пакистан. А основой экономики Афганистана все это время были не минеральные ресурсы, а опий-сырец. По оценкам ООН, на опиаты приходится около 10% всей экономической активности в стране, а объем их производства, экспорта и потребления вдвое превышает весь официальный экспорт всего остального из Афганистана. В итоге богатая природными ресурсами страна не играет никакой роли в поставках на мировой рынок меди или лития, зато обеспечивает 85% мировых поставок опия-сырца и героина. Американцы за время 20-летней оккупации пытались создать условия для развития горнорудной промышленности. Они отрыли в архивах советские карты и на их основе начали готовить свои. За десять лет Геологическая служба США (USGS) собрала 40 терабайт данных и обучила афганцев обращаться с ними. Афганистан стал первой страной в мире, чья территория почти на 100% прозондирована при помощи гиперспектральной съемки, по результатам которой американцы выпустили 60 суперсовременных карт. В 2010 году USGS и Пентагон объявили: в недрах Афганистана содержится минеральных ресурсов почти на 1 триллион долларов. А может и больше, потому что оценка была дана в ценах того рынка, подавленного мировым финансовым кризисом, и не учитывала ни нефть, ни газ, ни литий - дефицитный металл для батарей к электромобилям, на которые ускоренно пересаживается весь развитый мир. В те годы интерес к литию только просыпался, и точных оценок афганских запасов сделать к отчету не успели. Но уже тогда американцы говорили, что первые прикидки открывают перспективы добычи лития в промышленных масштабах. А в одном из документов Минобороны США Афганистан даже окрестили "Саудовской Аравией лития".