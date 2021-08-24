Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) предотвратили контрабанду наркотических веществ через государственную границу Азербайджана. Об этом сообщили haqq in.az в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, 25 августа в результате бдительности сотрудников службы была предотвращена контрабанда 8 кг 500 г наркотиков, 8370 психотропных и сильнодействующих веществ в Азербайджанскую Республику.

В результате оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС, задержан один подозреваемый, который пытался забрать сверток на территории села Араитли Физулинского района и скрыться.

Задержанный был опознан как житель Баку Керимов Зияд Ахад оглу (1994 г.р.). При осмотре свертка в нем были обнаружены и изъяты 8 кг 500 гр наркотиков и 8370 таблеток прегобалина.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.