У армян оказался азербайджанский солдат, который сбежал из психиатрической клиники

Некоторое время назад армянская сторона распространила информацию о задержании военнослужащего азербайджанской армии на подконтрольных российским миротворцам территориях, а именно в городе Агдере.

В информации отмечалось, что солдат по имени Джамиль Бабаев вошел в один из домов в Агдере. Узнав об этом, местные жители сообщили об этом в полицию.

В связи с этим инцидентом Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением.

В сообщении говорится, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии солдат Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя. В отношении Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Минобороны Азербайджана отмечает, что предположительно азербайджанский военнослужащий перешел на территорию, подконтрольную российским миротворцам.