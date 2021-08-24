ОАО «Азерэнержи» строит подстанции напряжением 110/35/10 кВ в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах в целях подключения освобожденных территорий к общей энергосистеме Азербайджана и их бесперебойного электроснабжения, сообщили haqqin. az в пресс-службе объединения.

Для этого строится двухцепная ЛЭП напряжением 110 кВ к новопостроенным подстанциям «Джебраил», «Губадлы» и «Зангилан».

«На всех трех подстанциях устанавливаются открытые и закрытые распределительные устройства. Подстанции будут подключены к системе дистанционного диспетчерского управления. Работы на подстанции «Джебраил» близятся к завершению. На подстанциях «Губадлы» и «Зангилан» завершена большая часть работ. Кроме того, в Агдамском районе в настоящее время строятся две подстанции напряжением 110/35/10 кВ», - сказали в ОАО.

Ускоренными темпами ведется строительство подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2», к которым на расстоянии 40 км от подстанции «Хындырыстан» прокладывается двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Отметим, что ОАО построило двухцепную ЛЭП напряжением 110 кВ от Физули до Шуши и от Дашкесана до Кельбаджара. Также построены и сданы в эксплуатацию подстанции «Шуша» и «Кельбаджар» напряжением 110/35/10 кВ. Кроме того, завершено строительство подстанции «Физули», реконструирована подстанция «Шюкюрбейли» в Физулинском районе.