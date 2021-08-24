В этом магазине Kontakt Home вы найдете все необходимое для дома
Самый большой магазин мебели и электроники всего Кавказа «Kontakt Home – Украинский круг» еще более расширился, чтобы собрать всё необходимое для дома в одном месте. Сейчас в обновленном магазине «Украинский круг» вы сможете приобрести текстиль и аксессуары для дома таких знаменитых брендов как Madame Coco, Sel Home и Sarev.
В связи с расширением магазина Kontakt приглашает всех на открытие, которое состоится 27 августа в 19:00. На мероприятии вас ожидают музыка, веселье и различные конкурсы. Сеть и на этот раз подарит праздничное настроение как взрослым, так и детям.
Радостная новость на этом не заканчивается. В честь открытия в магазине «Украинский круг» до 29-го августа будут действовать скидки до 50% при наличной оплате, а также условия рассрочки без процентов и первого взноса. Так, смартфоны можно будет приобрести в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль – на 18 месяцев, а мебель – на 24 месяца без процентов и первого взноса.
Только 3 дня при наличной оплате:
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Смарт телевизор LG экраном в 81 см будет стоить 540 манатов вместо 700;
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Электрический чайник Hoffmann – 20 манатов вместо 50.
В рассрочку можно приобрести:
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Смартфон Samsung Galaxy A12 платя в месяц 27,5 AZN;
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Стиральную машину Electrolux – в месяц 36,7 AZN.
Вдобавок в эти даты вы получите дополнительные предложения от «новых жильцов» магазина:
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40% скидки на коврики бренда Selhome;
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50% скидки на ночные лампы бренда Madame Coco.
Наряду со всем этим, будет действовать акция 1+1 на полотенца, кухонные принадлежности и пике бренда Madame Coco.
Магазин "Украинский круг" находится по адресу: Баку, Хатаинский район, улица Мухаммеда Хади, 2372 (рядом с круговой развязкой "Украина").
На данный момент Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.
В настоящее время в стране в целом действует 32 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az. Ближайший магазин Kontakt Home можно найти здесь.