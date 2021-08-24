В этом магазине Kontakt Home вы найдете все необходимое для дома

Самый большой магазин мебели и электроники всего Кавказа «Kontakt Home – Украинский круг» еще более расширился, чтобы собрать всё необходимое для дома в одном месте. Сейчас в обновленном магазине «Украинский круг» вы сможете приобрести текстиль и аксессуары для дома таких знаменитых брендов как Madame Coco, Sel Home и Sarev.

В связи с расширением магазина Kontakt приглашает всех на открытие, которое состоится 27 августа в 19:00. На мероприятии вас ожидают музыка, веселье и различные конкурсы. Сеть и на этот раз подарит праздничное настроение как взрослым, так и детям.

Радостная новость на этом не заканчивается. В честь открытия в магазине «Украинский круг» до 29-го августа будут действовать скидки до 50% при наличной оплате, а также условия рассрочки без процентов и первого взноса. Так, смартфоны можно будет приобрести в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль – на 18 месяцев, а мебель – на 24 месяца без процентов и первого взноса.