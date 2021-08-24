Журналистов не допустили на суд бывшего судьи Ахмедова, убившего свою жену

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу бывшего судьи Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве собственной жены. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, сегодня представители СМИ не были допущены на заседание суда.

Напомним, трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года в жилом массиве Ляиш Баглары поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов достал принадлежащее ему охотничье ружье и застрелил свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, решением суда он арестован.