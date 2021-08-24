Абдоллахиян назвал «приоритеты номер один» для Тегерана
Отношения с соседями и странами Азии будут в числе первоочередных приоритетов внешнеполитического курса Ирана, заявил новый глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сменивший на этом посту Мохаммеда Джавада Зарифа.
«Для меня большая честь представлять великую иранскую нацию на международной арене, заручившись поддержкой парламента страны», – заявил новый министр, слова которого приводит Anadolu.
Комментируя внешнеполитические приоритеты Ирана в настоящее время, Абдоллахиян заявил, что новое правительство полно решимости проводить сбалансированную, активную и разумную дипломатию, основанную на принципах достоинства, рациональности и здравого смысла. «Соседи и Азия – приоритеты номер один для Ирана», – сказал новый глава МИД.
Абдоллахиян во время правления экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада занимал пост посла в Бахрейне. Позже, во время президентства Ахмадинежада и Хасана Роухани, занимал пост заместителя министра иностранных дел и курировал дела в арабских и африканских странах. Абдоллахиян известен также своей близостью к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).