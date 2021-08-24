Абдоллахиян назвал «приоритеты номер один» для Тегерана

Отношения с соседями и странами Азии будут в числе первоочередных приоритетов внешнеполитического курса Ирана, заявил новый глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сменивший на этом посту Мохаммеда Джавада Зарифа.

«Для меня большая честь представлять великую иранскую нацию на международной арене, заручившись поддержкой парламента страны», – заявил новый министр, слова которого приводит Anadolu.