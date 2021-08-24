В аэропорту Кабула обостряется ситуация: угроза теракта

Крупный теракт может быть совершен вблизи аэропорта Кабула в скором времени. Как сообщает ТАСС, об этом предупредил парламентский замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно, в Кабуле", - сказал он в утреннем телевизионном эфире на канале Би-би-си. "В результате этого мы были вынуждены изменить рекомендации для путешественников и рекомендовать людям не приближаться к аэропорту, а на самом деле - уехать из аэропорта, найти безопасное место и ждать инструкций", - сообщил замминистра. Подобную рекомендацию МИД Соединенного Королевства распространил накануне вечером.