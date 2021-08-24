Недоброжелатели Турции довольно потирают влажные ладошки: «Как шикарно спутали талибы все планы Эрдогана закрепиться в Афганистане! Раз – и все, теперь Анкаре в Кабуле делать нечего. Промахнулся турецкий президент, не по чину кусок решил отхватить». Что ж, для этих кликуш плохие новости: план, предусматривающий действия Турции в период продолжение войны отпал. Наступило время плана Анкары, предусматривающего мир в Афганистане.

Находящиеся в настоящее время на территории Афганистана турецкие военнослужащие будут эвакуированы в течение суток либо 36 часов. В то же время Талибы обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Все просто – меняются обстоятельства, но не меняется взаимная заинтересованность Кабула и Турции друг в друге. И если раньше ее жестко давило американское присутствие, то теперь появились все предпосылки для того, чтобы она начала реализовываться. А с экономическими предпосылками спорить трудно. Рано или поздно, но они пробьют себе дорогу – и никто этому воспрепятствовать не сможет, будь ты хоть трижды Байден.

Нет контроля над международным аэропортом имени Хамада Карзая – ничего страшного. Поскольку остался «Лазуритовый коридор» - многообещающий проект, который берет начало в афганском Герате и заканчивается в Стамбуле. Любой товар из Китая в Лондон – за 12 дней по коридору Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Когда этот маршрут только рисовался проектировщиками – он казался фантастикой, неосуществимой в обозримом будущем. Но теперь самые смелые проекты становятся реальностью: уход американцев из Афганистана, победа Азербайджана в Карабахе - Лазуритовый и Зангезурский коридоры открывают новую страницу в геоэкономике, давая толчок к развитию даже не отдельных стран, а целых регионов.

Именно поэтому представитель Талибана Сухайль Шахин говорит, что Талибан ожидает сотрудничества и помощи от Турции, которую он назвал «великой братской исламской страной». И именно поэтому Эрдоган уже дал понять, что может рассмотреть возможность личной встречи с лидерами Талибана.

Анкара начинает выстраивать свои отношения с талибами сразу с нескольких позиций. С политическим крылом Талибана – через наработанные ранее контакты в Дохе. С военным – через Пакистан. И, судя по всему, уже нашла отклик среди руководства талибов. Так, один из руководителей движения, Мохаммед Наим Вардак на днях заявил, что «Турция - важная для нас страна, турецкий народ - мусульманский и братский народ. У нас есть исторические, социальные и культурные связи с Турцией, и мы надеемся, что она поможет нашему народу и нашей стране».

Тесные отношения нового Афганистана с единственной мусульманской страной – членом НАТО в глазах талибов представляют собою серьезный козырь, поскольку нынешний Талибан стал ценить международную легитимность. То есть – экономические и политические предпосылки для сотрудничества Анкары и Кабула созданы. Ворота войны закрыты – Турция войдет в Афганистан воротами мира.