«Открытый микрофон»: исмаиллинцы расскажут о проблемах с газом

Акция «Открытый микрофон» Производственного объединения «Азеригаз» продолжается. В этот раз «Передвижная приемная» будет установлена в селе Энишдиби Исмаиллинского района, сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО.

27 августа с 11:00 по 13:00 по отдельности будут выслушаны проблемы и предложения каждого жителя села. Максимально воспользуясь возможностями акции «Открытый микрофон», граждане смогут свободно высказать свои проблемы и предложения.

Для обеспечения их комфортного и открытого выступления принимаются все необходимые меры, отметили в пресс-службе.