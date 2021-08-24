Вместе с турецкими солдатами Афганистан покинули и азербайджанские военные

Азербайджанские миротворцы, выполнявшие служебные обязанности в Международном аэропорту Кабула Исламской Республики Афганистан в составе 120 человек, были выведены из этой страны 26 августа около 01:00 ночи, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.

В настоящее время наши миротворцы и принадлежащее им оружие и военное имущество были перевезены по воздуху в Анкару. В ближайшее время планируется возвращение наших военнослужащих на Родину.

Успешно выполнив поставленные задачи совместно с братскими турецкими силами, азербайджанская служба миротворцев, исполнила свои обязанности с высоким профессионализмом, обеспечила безопасность в Афганистане.