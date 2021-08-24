Али Гасанов: Моя дочь уволилась и уехала в Лондон
Бывший помощник президента Али Гасанов выразил отношение к распространенной накануне новости об освобождении его дочери Сафии Мехбалыевой (Гасановой) от занимаемой должности в Государственной академии управления при президенте. Он сказал, что его дочь уволилась не сейчас, а много раньше, к тому же, по собственному желанию. А.Гасанов объяснил увольнение дочери ее отбытием в Лондон на учебу.
«Моя дочь Сафия с целью получения образования за рубежом уволилась по собственному желанию еще в мою бытность заведующим кафедрой «Международные отношения и внешняя политика» Государственной академии управления при президенте. И в данный момент она учится в Лондоне. Просто сайт академии долго не обновлялся, поэтому ее имя удалено только сейчас. Указание на сайте факта ее увольнения якобы сейчас – это техническая погрешность», - заявил Али Гасанов журналистам
Дочь Али Гасанова является супругой сына депутата Милли Меджлиса, председателя Конфедерации профсоюзов Азербайджана Саттара Мехбалыева – бывшего начальника Гарадагского районного управления полиции Исфендияра Мехбалыева.