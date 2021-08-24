Вертолеты МЧС тушат пожар в горах Габалы
В тушении пожара, вспыхнувшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района, задействованы два вертолета авиаотряда МЧС, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
К тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС, личный состав войск гражданской обороны и сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.
По предварительной информации, горят сухая трава и кустарник.