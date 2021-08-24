В Анкаре в четверг приземлился первый самолет с турецкими военнослужащими, эвакуированными из Международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, сообщает Anadolu.

Самолет с 345 пассажирами на борту совершил посадку в столичном аэропорту «Эсенбога» в 11:45 по местному времени.

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Власти Турции начали эвакуацию военного контингента из Афганистана. Как сообщает Anadolu, самолет Turkish Airlines с военнослужащими ВС Турции на борту в четверг вылетел из кабульского аэропорта.

На борту воздушного судна находятся 345 человек.

В четверг будут совершены еще два рейса для эвакуации турецких военных из Афганистана.