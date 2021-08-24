Эльмир Алиев, собкор, Хайфа 13:53

Накануне футбольный клуб «Нефтчи» прибыл в Израиль, чтобы сегодня в Хайфе провести решающий матч в Лиге конференций против местного «Маккаби». Именно эта игра и определит: удастся ли «Нефтчи» спустя девять лет вновь сыграть на групповом этапе еврокубка?

Команда, а вместе с ней и группа азербайджанских журналистов, среди которых и корреспондент haqqin.az, отправились из Баку в Тель-Авив чартерным рейсом. По прилету, после прохождения паспортного контроля сдали ПЦР-тест в аэропорту, как того требуют местные пандемийные правила. Ну а затем нас ждал примерно двухчасовой путь на автобусе на север - из аэропорта «Бен-Гурион» в Хайфу. Хайфа – красивейший город на берегу Средиземного моря. Очень напоминает Баку. Возможно поэтому в Хайфе так много выходцев из Азербайджана. Говорят, Хайфа – самый азербайджанский город в Израиле. Сразу вспомнились слова песни, написанной Эльчином Имановым и хорошо известной любителям бакинского шансона: «От Хайфы до Москвы ребята из Губы…».

В Хайфе азербайджанскую делегацию действительно встречали по-домашнему. Особенно это было заметно на фоне недавнего, мягко говоря, холодного приема в Финляндии, где со стороны хозяев и к самому «Нефтчи», и к сопровождавшим его журналистам было самое мерзкое отношение. В Израиле все иначе. Максимум внимания к азербайджанской прессе. И даже – крайне редкое явление – сувениры для журналистов. Мелочь, а приятно. Предматчевую пресс-конференцию главного тренера Самира Абасова для местных журналистов переводил парень по имени Джавид. Несколько лет назад он с родителями переехал в Израиль. Мама – еврейка, отец – азербайджанец. Перебравшись в Израиль Джавид Аббасов стал Давидом Либерманом, взяв фамилию матери. Так принято в Израиле. 26-летний молодой человек работает риелтором, а с недавних пор его стали приглашать в качестве переводчика. Наш земляк переводил на пресс-конференциях до и после матча «Ашдод» - «Карабах», состоявшегося примерно месяц назад. Давид вспоминает, что для него все это было в новинку. Особенно он выделяет встречу с министром экономики Микаилом Джаббаровым, который в те дни находился с визитом в Израиле и посетил победный матч «Карабаха». И вот теперь второй такой опыт – игра «Маккаби» - «Нефтчи». «Извините, если будут ошибки в футбольных терминах, я пока в этом деле новенький», - говорит Джавид. Но, надо сказать, что для новичка он справляется совсем неплохо.