После драк парламент Армении принял программу правительства Пашиняна

Парламент Армении после всех драк, потасовок, скандалов между депутатами наконец-то одобрил программу нового правительства премьер-министра Никола Пашиняна.

"70 депутатов проголосовали за принятие программы правительства, против - ноль, воздержались - ноль", - заявил спикер парламента Ален Симонян, передает ТАСС.

Оппозиция не участвовала в голосовании и во время вступительного слова Никола Пашиняна покинула зал заседаний.

Согласно новой программе, во внешней политике Армения будет придерживаться нынешнего курса, укрепляя отношения с Россией, США, Францией, Евросоюзом, Ираном и Грузией. В экономике одной из главных задач является повышение производительности на предприятиях. Правительство Армении также планирует включить обязательное страхование и в систему здравоохранения.

Отметим, что обсуждение программы армянского правительства проходило в напряженной атмосфере. Дело доходило до массовой драки, словесных перепалок между депутатами от правящей партии и оппозиции, вход пошли даже стулья и бутылки.