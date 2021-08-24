Коронавирусный хаос в Грузии

Из 4 128 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 540 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксирован 532 171 случай инфицирования. За последние сутки от коронавируса выздоровели 5 611 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 468 917 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 79 пациентов, а с начала пандемии – 7 028.

Отметим, что накануне в Грузии выявили 5 021 случай коронавируса, умерли 58 пациентов с коронавирусом.