Кто приостановил финансовую помощь Афганистану

По информации специнспектора США по проектам реконструкции Афганистана, 80% бюджета страны формируется из международной помощи. После захвата власти талибами страна лишится этих денег. Об этом пишет Русская служба BBC.

С тех пор как "Талибан" захватил почти всю страну, финансовую помощь Афганистану отозвали: Всемирный банк, остановивший проекты по реконструкции страны; МВФ, который в августе должен был предоставить афганскому правительству 440 млн долларов; правительство США, заморозившее афганские валютные резервы примерно на 7 млрд долларов.

Кроме того, Германия приостановила программу помощи Афганистану (в этом году страна должна была предоставить помощи на 300 млн долларов). То же самое сделали Швеция и Финляндия.

Евросоюз прекратит выплаты на помощь в развитие Афганистану (в период с 2021 по 2024 год она должна была составить 1,4 млрд долларов). Но будет увеличена гуманитарная помощь.