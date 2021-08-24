Agro-West DC поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения
Сегодня день рождения Первого вице-президента нашей страны, руководителя Фонда Гейдара Алиева, а также Фонда друзей азербайджанской культуры, Посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой!
Однако у Мехрибан Алиевой есть еще один, самый верховный титул – любимица азербайджанского народа. Достаточно сегодня просто взглянуть на статус и профили людей в социальных сетях, чтобы убедиться в этом еще раз.
Мехрибан ханум сегодня является воплощением азербайджанской женщины, образ которой формировался на протяжении многовековой истории! Она олицетворяет собой МАТЬ по отношению к своим детям, детям, нуждающимся в поддержке! На международных саммитах, конференциях и встречах, собраниях мы видим в ее лице ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ!
Видим ближайшего СОРАТНИКА, ЛЕДИ, которая постоянно сопровождает Верховного главнокомандующего в его поездках, встречах! Она – ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, сохраняющий, развивающий, пропагандирующий культуру Азербайджана!
Коллектив Aqrovest DC от всей души поздравляет Мехрибан ханум с этим прекрасным днем, желает ей здоровья, успехов на каждом шагу вместе с Верховным Главнокомандующим на пути к написанию славной истории Азербайджана!
Команда Aqrovest DC неизмеримо рада быть частью этой истории и впредь будет прикладывать все усилия, чтобы наша страна стала еще более могущественной!