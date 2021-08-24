Благодаря системам, разработанным инженерами DASAL Havacılık Teknolojileri с привлечением турецких достижений в сфере искусственного интеллекта и технологий обработки изображений, DOĞAN обладает способностями обнаружить, идентифицировать и фокусироваться на преследуемой цели, обрабатывая изображения, снятые с камеры.

В зависимости от предпочтений и потребностей DOĞAN способен нести боезапас в 100-200 патронов. За счет таких систем, как тепловизионная и дневная камера, беспилотник способен обнаружить, изучить и описать угрозу, которая находится далеко за пределами человеческого взора.

DOĞAN способен приблизится к цели, находящейся на расстоянии 10 километров от него, выполнить свою миссию и вернуться. БПЛА может оставаться в воздухе, используя полную мощность, в течение 30 минут.