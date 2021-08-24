С коронавирусом не все так просто в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3 714 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 2 470 пациентов вылечились, 31 человек скончался, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 405 542 случая заражения коронавирусом, из этого числа 353 140 человек выздоровели, 5 434 пациента клиник скончались. Лечение 46 968 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.