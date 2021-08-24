Ильгар Гусейнов, собкор 15:36

В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, продолжаются работы по благоустройству дворов. Как стало известно haqqin.az, сегодня состоялось открытие благоустроенного двора в Сабунчинском районе Баку. Обновленный двор, расположенный по улице Адиля Алибабаева, охватывает жилые здания №1-5, в которых проживают свыше 2000 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жильцов. В очередных благоустроенных дворах предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены беседки, скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворах установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады, крыши и подъезды зданий. Установлены новые лифты и противопожарные гидранты. Наряду с восстановлением существующего озеленения, дополнительно посажены 30 деревьев, созданы зеленые полосы на участке площадью свыше двух тысяч квадратных метров.