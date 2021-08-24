ОАО «Азеришыг» завершило работы по реконструкции в отдаленных горных селах Рус Бориси и Бузлаг, расположенных на территории обслуживания Геранбойской электросети.

В сообщении пресс-службы ОАО «Азеришыг» говорится, что одной из основных проблем в селе Рус Бориси была проходящая через лес старая линия в 10 кВ. В ветреную погоду, особенно зимой после выпадения снега, ветви деревьев ломались и создавали в линии короткие замыкания, а то и обрывали ее, что прерывало подачу электроэнергии в село.

Согласно новому проекту, эта линия была снята с лесного участка, а вместо нее вдоль дороги была проведена новая линия протяженностью 6 км, закрепленная на металлических столбах. В селе проведена изолированная электролиния в 0,4 кВ протяженностью 4500 метров, 2 трансформаторных пункта заменены новыми.