Раиси, полагаю, от этой потери особо не расстроился. Багголи и его портфель были тем самым разменом, на который он был вполне согласен – ведь основные фигуры он успешно отстоял, включая и министра разведки Эсмаила Хатиба, по поводу которого разгорелась нешуточная дискуссия .

С небольшим отрывом от них от них отстали: Ростами – новый министр дорог с 267 голосами. Бригадный генерал Ахмад Вахиди был избран министром внутренних дел, получив 266 голосов от законодателей. Эзатулла Заргами получил 262 голоса и стал министром культурного наследия, туризма и ремесел в кабинете Раиси.

А пока – о том, как распределились голоса депутатов. Амин Хосейн Рахим получил 277 голосов «за», чтобы стать министром юстиции. Бригадный генерал Мохаммадреза Аштиани стал министром обороны 274 голосами «за». Хоссейн Амир-Аболлахян стал следующим министром иностранных дел, получив 270 голосов «за». Это безусловная тройка лидеров по популярности у депутатов иранского меджлиса.

Более того, Раиси удалось заполучить в свою команду такого тяжеловеса, как Мохсен Резаи который был командующим Корпусом стражей Исламской революции в течение 16 лет и занимал должность секретаря Совета по оценке целесообразности в течение 24 лет. Но об этой интереснейшей фигуре, как и о том, чем он будет заниматься в правительстве – чуть ниже.

«Эффективность, компетентность, забота о правах людей, борьба с коррупцией, чистые руки и честность с людьми были для меня наиболее важными критериями при выборе предлагаемых министров», - сказал Раиси. И, похоже, ему удалось убедить в этом депутатов, поскольку, сравнивая с прохождением в парламенте кабинета Хасана Роухани, его кандидаты показали совсем неплохие результаты.

А напоследок Раиси преподнес иранским элитам еще один сюрприз. Его указом Мохсен Резаи назначен вице-президентом по экономическим вопросам, секретарем Высшего экономического координационного совета руководителей трех ветвей власти и секретарем экономического аппарата правительства. То есть – он стал тем человеком, который будет отвечать за экономику.

Назначение вызвало недоумение, особенно – у иностранных наблюдателей. Дескать, конечно, у Резаи есть докторская степень Тегеранского университета по экономике, но рабочий бэкграунд у него совсем не экономический. Но так рассуждает тот, кто не знает иранских реалий и не ведет досье на наиболее заметных иранских персон.

Именно Резаи был автором стратегической программы реформ в иранской экономике, которую отвергло правительство Роухани. Именно он был тем человеком, который оформлял концепцию «экономики сопротивления», предложенную Верховным лидером Али Хаменеи и саботированную все тем же Роухани и его командой «реформаторов и прагматиков». Так что, у кого, у кого – а у Мохсена Резаи компетенций в экономике Ирана более чем достаточно.

К тому же – руководитель он жесткий, а главное – умеющий спрашивать за поставленные задачи. Словом, вполне способен стать правой рукой Раиси в таком сложном и непростом деле, каким является экономика Ирана.

И еще. Выступая в Меджлисе Раиси, первым, пожалуй, из президентов Ирана в XXI веке, вновь заговорил о коррупции. «Я не откажусь от борьбы с коррупцией», - заявил он, добавив, что люди голосовали за него в том числе и для борьбы с этим системным злом. - «Никакой красной черты у меня в этом вопросе не существует. Чистые руки – вот что должно быть главным для любого государственного служащего». Подозреваю, что в шикарных особняках в северном Тегеране многие напряглись…