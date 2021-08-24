Раиси отстоял разведку и привел тяжеловеса что там у соседей?
Депутаты иранского парламента вчера проголосовали за кабинет, предложенный президентом Ибрагимом Раиси. Только кандидат на пост министра образования Багголи не получил необходимых голосов доверия со стороны законодателей.
Раиси, полагаю, от этой потери особо не расстроился. Багголи и его портфель были тем самым разменом, на который он был вполне согласен – ведь основные фигуры он успешно отстоял, включая и министра разведки Эсмаила Хатиба, по поводу которого разгорелась нешуточная дискуссия.
Более того, Раиси удалось заполучить в свою команду такого тяжеловеса, как Мохсен Резаи который был командующим Корпусом стражей Исламской революции в течение 16 лет и занимал должность секретаря Совета по оценке целесообразности в течение 24 лет. Но об этой интереснейшей фигуре, как и о том, чем он будет заниматься в правительстве – чуть ниже.
А пока – о том, как распределились голоса депутатов. Амин Хосейн Рахим получил 277 голосов «за», чтобы стать министром юстиции. Бригадный генерал Мохаммадреза Аштиани стал министром обороны 274 голосами «за». Хоссейн Амир-Аболлахян стал следующим министром иностранных дел, получив 270 голосов «за». Это безусловная тройка лидеров по популярности у депутатов иранского меджлиса.
С небольшим отрывом от них от них отстали: Ростами – новый министр дорог с 267 голосами. Бригадный генерал Ахмад Вахиди был избран министром внутренних дел, получив 266 голосов от законодателей. Эзатулла Заргами получил 262 голоса и стал министром культурного наследия, туризма и ремесел в кабинете Раиси.
«Эффективность, компетентность, забота о правах людей, борьба с коррупцией, чистые руки и честность с людьми были для меня наиболее важными критериями при выборе предлагаемых министров», - сказал Раиси. И, похоже, ему удалось убедить в этом депутатов, поскольку, сравнивая с прохождением в парламенте кабинета Хасана Роухани, его кандидаты показали совсем неплохие результаты.
А напоследок Раиси преподнес иранским элитам еще один сюрприз. Его указом Мохсен Резаи назначен вице-президентом по экономическим вопросам, секретарем Высшего экономического координационного совета руководителей трех ветвей власти и секретарем экономического аппарата правительства. То есть – он стал тем человеком, который будет отвечать за экономику.
Назначение вызвало недоумение, особенно – у иностранных наблюдателей. Дескать, конечно, у Резаи есть докторская степень Тегеранского университета по экономике, но рабочий бэкграунд у него совсем не экономический. Но так рассуждает тот, кто не знает иранских реалий и не ведет досье на наиболее заметных иранских персон.
Именно Резаи был автором стратегической программы реформ в иранской экономике, которую отвергло правительство Роухани. Именно он был тем человеком, который оформлял концепцию «экономики сопротивления», предложенную Верховным лидером Али Хаменеи и саботированную все тем же Роухани и его командой «реформаторов и прагматиков». Так что, у кого, у кого – а у Мохсена Резаи компетенций в экономике Ирана более чем достаточно.
К тому же – руководитель он жесткий, а главное – умеющий спрашивать за поставленные задачи. Словом, вполне способен стать правой рукой Раиси в таком сложном и непростом деле, каким является экономика Ирана.
И еще. Выступая в Меджлисе Раиси, первым, пожалуй, из президентов Ирана в XXI веке, вновь заговорил о коррупции. «Я не откажусь от борьбы с коррупцией», - заявил он, добавив, что люди голосовали за него в том числе и для борьбы с этим системным злом. - «Никакой красной черты у меня в этом вопросе не существует. Чистые руки – вот что должно быть главным для любого государственного служащего». Подозреваю, что в шикарных особняках в северном Тегеране многие напряглись…