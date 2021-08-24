Кремль: приход талибов к власти де-факто свершился

Приход движения "Талибан" к власти в Афганистане - это де-факто свершившийся процесс, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия до сих пор не признала "Талибан" и очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Москва считает, что доминирование талибов в Афганистане, то есть де-факто приход движения "Талибан" к власти и взятие "Талибаном" большей части территории страны под контроль, - это де-факто свершившийся процесс, указал Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы российского государства также добавил, что Россия будет внимательно отслеживать дальнейшие шаги талибов в плане обеспечения порядка, безопасности граждан Афганистана и российских дипломатов.

Отвечая на вопрос, заинтересована ли РФ в том, чтобы легитимная власть в Афганистане принадлежала террористической организации, Песков заявил: "Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане были мир, стабильность, Россия заинтересована в том, чтобы народ Афганистана, наконец-то, получил спокойствие и безопасность, чтобы из Афганистана прекратились реки и моря опиатов, направляющиеся во все четыре стороны".