Али Гасанов: «Меня шантажируют эротическим видео, снятым в туалете»

«Из некоторых адресов я получаю серьезные сообщения с шантажом. Они угрожают распространить мои видеокадры, когда-то тайно снятые в туалете. Эти кадры сортированы с различными эротическими видео. Я заранее проинформировал об этом соответствующие структуры. Это дело рук одной мафиозной сети и в нужное время они получат свое наказание», - написал Али Гасанов.

Бывший помощник президента по политическим вопросам Азербайджана Али Гасанов заявил о том, что подвергся шантажу. Заявление бывшего высокопоставленного чиновника несколько дней назад появилось на его странице в соцсети Twitter.

Скандальная публикация уже удалена со страницы Али Гасанова в Twitter. Но бывший чиновник в беседе с радиостанцией «Голос Америки» подтвердил, что подвергся шантажу.

«Я написал об этом в Twitter и это перепечатали все сайты. Соответствующие структуры разбираются с этим. Не хочу, заново поднимать обсуждения», - сказал он, поклявшись, что не знает, кто стоит за этими угрозами.

Бывший чиновник также заявил, что не имеет представления о том, где сняты видеокадры: «Если бы я знал. Мне отправили несколько фотографий и шантажируют этим».

На этом Али Гасанов прервал общение с корреспондентом «Голоса Америки».