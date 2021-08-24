Талибы обстреляли самолет НАТО

Самолет итальянских ВВС, участвующий в эвакуации из Афганистана, попал под обстрел во время взлета в аэропорту Кабула, пишет The Wall Street Journal.

По предварительной информации пострадавших нет. Известно, что на борту попавшего под обстрел военно-транспортного самолета C-130J находились журналисты и 98 гражданских лиц.

Предположительно обстрел из тяжелого автоматического оружия, начался сразу после взлета воздушного судна. Уточняется, что стрельба велась с соседней возвышенности, за пределами аэропорта.

Несмотря на пулеметные обстрелы итальянский самолет продолжил полет, о возможных повреждениях не сообщается.