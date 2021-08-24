Ильхам Алиев: Если бы Армения в свое время прислушалась ко мне...
Армению нельзя считать полноценным независимым государством, так как эта страна не в состоянии обеспечить собственную безопасность. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и героям Отечетсвенной войны, передает АзерТАдж.
«Сегодня Армения открыто признается, что не может обеспечить собственную безопасность, сама охранять свои границы, не способна жить за свой счет. В такой ситуации о независимости не может быть и речи. Называть Армению независимой страной совершенно необоснованно. Потому что у Армении отсутствует подавляющее большинство атрибутов, присущих независимой стране», - сказал Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан осенью 2020 года в ходе войны в Карабахе разрушил все мифы об Армении.
Ильхам Алиев также подчеркнул, что сегодняшнее бедственное положение Армении является результатом проводимой ею ранее оккупационной политики: «Если бы в свое время они бы прислушались к нам и покинули наши земли, то не столкнулись бы сегодня с такой позорной ситуацией».
Ильхам Алиев отметил, что прекращение войны Азербайджаном было разумным шагом: «В ночь на 10 ноября Армения подписала акт о капитуляции, и война завершилась. Прекращение нами войны было абсолютно разумным. Если бы война продолжилась, мы понесли бы больше потерь. Мы бы могли столкнуться со сложностями при освобождении Кельбаджарского и Лачинского районов. Естественный климат этого региона, горы могли бы стать для нас проблемой. Также приближалась зима».