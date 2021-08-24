Ильхам Алиев: Если бы Армения в свое время прислушалась ко мне...

Армению нельзя считать полноценным независимым государством, так как эта страна не в состоянии обеспечить собственную безопасность. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и героям Отечетсвенной войны, передает АзерТАдж.

«Сегодня Армения открыто признается, что не может обеспечить собственную безопасность, сама охранять свои границы, не способна жить за свой счет. В такой ситуации о независимости не может быть и речи. Называть Армению независимой страной совершенно необоснованно. Потому что у Армении отсутствует подавляющее большинство атрибутов, присущих независимой стране», - сказал Ильхам Алиев, отметив, что Азербайджан осенью 2020 года в ходе войны в Карабахе разрушил все мифы об Армении.