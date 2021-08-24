«Талибан» официально запретит музыку

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, готово, насколько это возможно, двигаться в ногу со временем, продолжая при этом опираться на законы ислама: музыка будет запрещена, зато женщины смогут выходить из дома по повседневным делам без сопровождения родственника мужского пола, заявил в интервью The New York Times представитель движения Забиулла Муджахид.

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление", - приводит Интерфакс слова представителя талибов.

Муджахид коснулся темы судьбы женщин Афганистана. Он заявил, что в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. По его словам, опасения, что талибы принудят женщин оставаться дома и полностью закрывать лицо на публике, безосновательны. Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно. По его словам, это относится только к поездкам продолжительностью в три дня и более.

"Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина)", - сказал он.