«Азеригаз» предупреждает абонентов

Производственное объединение «Азеригаз» продолжает процесс замены счетчиков, срок периодической проверки которых завершился. Для обеспечения обоюдного участия в процессе, каждому абоненту отправляется SMS-обращение. То есть потребитель заведомо оповещается о том, что подошло время замены его счетчика, передает пресс-служба ПО.

Однако, заметили в ПО, в последние дни появились «мошенники, которые, используя наши SMS-обращения, требуют с абонентов деньги. К жителю Насиминского района, проживающему на Московском проспекте, подошли трое мошенников со старыми газовыми счетчиками на руках (создают видимость, будто действительно работают в ПО «Азеригаз») и потребовали денег, заявив: «В вашем счетчике проблема. Если не хотите, чтобы мы выписали вам штраф, «уважьте нас».

ПО обращается к абонентам с просьбой, в подобных случаях потребовать у лиц, явившихся по адресу, предъявления служебного удостоверения и тотчас сообщить об этом ПО «Азеригаз».