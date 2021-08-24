Ильхам Алиев: Азербайджан контролирует все стратегические высоты на границе с Арменией

Азербайджан контролирует господствующие стратегические высоты как в Карабахе, так и на азербайджано-армянской границе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и героям Отечественной войны, передает АзерТАдж.



«Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими высотами, причем как в Карабахе, так и на азербайджано-армянской границе», - сказал глава азербайджанского государства.