Экс-командующий британскими войсками в Афганистане: у талибов оружие США и России

Движение «Талибан» превратилось в одну из самых оснащенных армий террористов в мире. Им досталось огромное количество американского и российского оружия, пишет британская The Mirror со ссылкой на экс-командующего британскими войсками в Афганистане полковника Ричарда Кемпа.

По словам военного, огромное количество оружия в руках талибов вызывает обеспокоенность, так как теперь это «все может обернуться против самого Запада». Так, боевики получили оборудование, которое было доставлено американскими военными в Афганистан в этом году, а также технику, завезенную из США на протяжении 20 лет. Кроме того, талибам досталось больше сотни российских вертолетов.

СМИ, ссылаясь на отчеты США, пишет, что американцы оставили в Афганистане несколько самолетов, бронетранспортеры, боеприпасы и спецодежду на общую сумму $212 миллионов. «На сегодняшний день талибы вооружены намного лучше, чем многие официальные государственные армии», - отмечает британское издание.

Если это оборудование непригодно для использования талибами, то, вероятно, они отправляют его за границу либо другим террористическим группировкам, либо для продажи на черном рынке, подчеркивает СМИ.