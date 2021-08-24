Владимир Путин Мехрибан Алиевой: «Высоко ценим и искренне желаем»
«Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана», - говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. Об этом сообщает АзерТАдж.
Путин пожелал М.Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.