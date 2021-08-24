В Баку сын владельца известного магазина покончил с собой

В Наримановском районе Баку 15-летний Мухаммед Калкан совершил самоубийство, выбросившись с 9-го этажа дома, расположенного на улице Тебриз, передает АПА.

Согласно информации, подросток погиб на месте происшествия. На место инцидента были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры. Тело подростка доставлено в Наримановское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Мотивы суицида пока неизвестны.

Отмечается, что М.Калкан упал на автомобиль Mercedes, припаркованный во дворе. В связи с произошедшим на дороге наблюдалась повышенная плотность транспорта. Проводится расследование.

Также отмечается, что подросток является сыном владельца магазина "Измир", расположенного в здании, где погибший проживал.