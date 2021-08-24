Катастрофа в аэропорту Кабула: два взрыва, погибших - 13, раненых свыше - 50 обновляется 18:49
Как сообщает Аль-Джазира, в аэропорту Кабула 26 августа пргремели два взрыв. По информации, смертник подорвал взрывное устройство у северного входа, после чего началась перестрелка
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В одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых, сообщает Al Arabia.
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Произошедший у северного входа международного аэропорта Кабула взрыв был произведен террористом-смертником. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Он отмечает, что взрыв произошел за пределами самого аэропорта.
Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности, пострадали не менее 15 человек. По информации агентства Pajhwok, двое погибли.
Wall Street Journal пишет, что американские военные пострадали в результате взрыва в Кабуле.
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Взрыв прогремел рядом с аэропортом в Кабуле, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие. Как передает ТАСС, об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - отметил он.
Телеканал CNN в свою очередь отметил, что пострадали жители Афганистана, информации о пострадавших гражданах США нет.
Смертник подорвал взрывное устройство у северного входа аэропорта Кабула, сообщил телеканал Sky News Arabia.