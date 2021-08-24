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Как сообщает Аль-Джазира, в аэропорту Кабула 26 августа пргремели два взрыв. По информации, смертник подорвал взрывное устройство у северного входа, после чего началась перестрелка * * * В одну из кабульских больниц после взрыва доставлены 10 погибших и 15 раненых, сообщает Al Arabia. * * *

Произошедший у северного входа международного аэропорта Кабула взрыв был произведен террористом-смертником. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. Он отмечает, что взрыв произошел за пределами самого аэропорта. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности, пострадали не менее 15 человек. По информации агентства Pajhwok, двое погибли. Wall Street Journal пишет, что американские военные пострадали в результате взрыва в Кабуле.