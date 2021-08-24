Ильхам Алиев обнародовал последние данные: Около 8 тысяч армянских солдат погибли в Карабахе
Армения скрывает реальные потери в войне в Карабахе осенью 2020 года, по данным Баку они составляют 7-8 тыс. человек, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает АзерТАдж.
«Армения скрывает свои потери. По имеющимся у нас точным данным, ее потери составили 7-8 тыс. человек. В результате продолжающихся поисковых операций только на освобожденных землях Азербайджана были обнаружены тела свыше 1600 армянских оккупантов», - сказал И.Алиев в четверг, выступая на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям-шехидов и героям Карабахской войны.
Глава государства отметил, что потери Азербайджана в осенней войне в Карабахе составили до 3 тыс. человек, при том, что азербайджанская сторона осуществляла контрнаступление.
«Надо учитывать, что у врага было 5-6 оборонительных линий, большие инженерные укрепления, природный рельеф был для нас неблагоприятным. Мы заботились о здоровье и жизни людей, и нам удалось этого добиться», - подчеркнул президент.