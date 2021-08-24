"Армения, которая на протяжении почти 30 лет, проводя агрессивную политику в отношении Азербайджана и удерживая часть его международно признанных территорий под военной оккупацией, несет ответственность за такие военные преступления, как уничтожение, присвоение исторического, культурного и религиозного наследия, незаконный вывоз наших культурных ценностей из страны", - напомнила Абдуллаева армянской стороне.

Представитель азербайджанского МИД отметила, что было время, когда Азербайджан подавал многочисленные обращения в ЮНЕСКО в связи с визитом в регион для расследования этих преступлений, и именно Армения препятствовала посещению международных миссий оккупированных тогда территорий Азербайджана. Азербайджан неоднократно высказывал свое отношение к вопросу реализации независимой и объективной миссии ЮНЕСКО на освобожденных территориях и даже призывал ускорить этот процесс, сказала Абдуллаева.

"Что касается заявления официального Еревана о том, что он не возражает против осуществления такой миссии, хотим сказать, что надеемся, что миссия будет реализована в ближайшее время и будут зафиксированы итоги целенаправленной политики уничтожения исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на территории Азербайджана в течение десятилетий", - подчеркнула представитель МИД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенным резидентом-координатором ООН Владанкой Андреевой заявил, что Баку находится в постоянном контакте с ЮНЕСКО.

"Мы ждем ЮНЕСКО, можно сказать, около 30 лет. Не знаю, знаете вы или нет, несколько лет назад, еще во время оккупации, мы пригласили ЮНЕСКО приехать сюда и посмотреть, что совершается на наших территориях. Потому что Минская группа ОБСЕ уже направила на оккупированные территории две миссии по изучению фактов. Мы попросили их направить вновь миссию, но они не направили. Мы просили ЮНЕСКО приехать и увидеть ущерб, нанесенный нашим историческим памятникам армянскими агрессорами, но они отказались. Официальные представители ЮНЕСКО заявили, что ЮНЕСКО не вмешивается в политические вопросы. Однако после окончания войны мы получили от ЮНЕСКО сигналы о том, что они хотят приехать. Конечно, мы выразили свое удивление. Потому что они не приезжали, когда мы их звали, можно сказать, почти 30 лет. А после войны они решили приехать. Поэтому мы согласились на это, и, насколько мне известно, последняя информация была такова, что миссия уже создана, но сейчас Армения снова против", - сказал президент Ильхам Алиев.