На сегодняшнем матче Лиги конференций в Хайфе между «Маккаби» и «Нефтчи» ожидается присутствие 20 тысяч болельщиков.

Для пандемийного времени достаточно большое количество, и эта цифра очень сильно пугает представителей Министерства здравоохранения и специалистов, вложивших и продолжающих вкладывать немало сил в борьбу с COVID-19.

Профессор Салман Зарка, активный борец с коронавирусом в Израиле, был крайне удивлен тому, что на матче ожидается присутствие такого большого количества зрителей, учитывая рост заболеваемости в последнее время. В своем интервью Зарка даже заявил, что использует все возможности, чтобы помешать такому массовому скоплению людей, однако сделать это ему не удалось.

В Министерстве здравоохранения заявили, что будут тщательно отслеживать то, что будет сегодня происходить на трибунах стадиона «Самми Офер» в Хайфе. Власти требуют, чтобы болельщики обязательно были в масках, однако, как показали недавние игры, фанаты игнорируют правила. В связи с этим на трибунах сегодня впервые будут присутствовать специальные инспекторы, которые будут следить за болельщиками и штрафовать их в случае нарушения правил.

25 августа в Израиле было зафиксировано 8961 новых случаев заражения. При этом никаких ограничений в стране нет. Все заведения имеют право работать круглосуточно.

В июне в Израиле практически не было новых больных и, казалось, что страна победила коронавирус. Однако штамм «дельта» дал о себе знать, и теперь в Израиле активно вакцинируют третьей дозой вакцины от Pfizer. 1,7 млн израильтян уже привились в третий раз.