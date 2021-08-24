Франция срочно закрывает свое посольство в Кабуле

Ситуация в Афганистане требует эвакуировать из Кабула посольство Франции в ближайшее время, заявил президент Франции Эмануэль Макрон. Об этом сообщает AFP.

"Ближайшие часы будут особо опасными для всех тех, кто находится в аэропорту Кабула и рядом с ним. В настоящее время посол Франции, персонал посольства, другие французы, а также французские военные из спецподразделений находятся на территории аэропорта. Они покинут афганскую территорию с теми последними рейсами, которые осуществит Франция в соответствии с теми возможностями полетов, которые ей предоставят США", - сказал французский лидер.